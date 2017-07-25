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'dan flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 25.7.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 14:25
Antalyaspor'dan flaş Eto'o açıklaması

, 'o'yu satmıyor... Kırmızı beyazlı yönetimden yapılan açıklamada; 'ye transfer olacağı iddia edilen 'yu satma düşüncesinde olmadıkları belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 'ye transfer olacağı gündemde olan golcü futbolcu 'o hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

"24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."

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Antalyaspor'dan flaş Eto'o açıklaması
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