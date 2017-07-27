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'da resmen açıklandı!

Giriş Tarihi: 27.7.2017 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 10:27
Galatasaray'da Lucescu resmen açıklandı!

Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu ile görüşmek üzere Rumen teknik adamın yanına gitti.

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Galatasaray'da Lucescu resmen açıklandı!
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