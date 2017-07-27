Gökhan Ünal Menemen Belediyespor'da kaldı

Geçen yıl kadroda yer alan oyuncuların büyük bölümü ile yolları ayırıp 14 transfer yaparak yeni bir takım kuran İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Belediyespor, tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal'la yeniden anlaştı.

Sarı lacivertli kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz iç transferde Gökhan Ünal ile tekrar anlaştı. Tecrübeli forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadesini kullandı.

Süper Lig'de Kayserispor formasıyla gol kralı olmayı başaran, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Gökhan, geçen sezon Menemen Belediyespor'da 18 resmi maça çıkıp fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Gökhan'ın yarın takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor.