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Türkiye finalde!
Türkiye
finalde!
Giriş Tarihi: 27.7.2017
18:01
Güncelleme Tarihi: 27.7.2017
18:02
Deaflympics 2017
'de erkekler
futbol
müsabakasında
İtalya
'yı 4-0 yenen
Türkiye
finale yükseldi!
Ayrıntılar Geliyor...
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