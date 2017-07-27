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finalde!

Giriş Tarihi: 27.7.2017 18:01 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 18:02
Türkiye finalde!
'de erkekler müsabakasında 'yı 4-0 yenen finale yükseldi!

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Türkiye finalde!
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