Fikir ayrılığı

kurulunda Mehmet Özbek'in icraatlarına karşı olan isimler Başkan Dursun Özbek'e muhalif davranıyor...sorumlusu Can Topsakal, "Üst aklımız Lucescu olsun" deyince, Özbek sinirlendi ve "Getirebiliyorsan getir!" dediTFF'den ayrılığı sonrasında bir grup "Terim gelmeli" mesajı yollasa da Topsakal dün apar topar Lucescu ile görüşmeye gitti Galatasaray 'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal'ın dün sabah apar topar Lucescu ile görüşmeye gitmesinin perde arkasınıSpor aralıyor:yanıtını aldı"Lucescu'yu üst futbol aklı olarak getirelim" diyen ve Mehmet Özbek'in futboldaki icraatlarından rahatsız olduğunu ifade eden Topsakal'a Başkan Dursun Özbek,karşılığını verdi.görüşmeden bir gün sonra iseKardeşi Mehmet Özbek'e karşı oluşan yöneticilerden rahatsız olan ve Fatih Terim fikrine soğuk bakan kardeşini de yıpratmak istemeyen Başkan Özbek, bugüne kadar futbolun icraatlarında görünmeyen Can Topsakal'a,dedi.ve teknik direktörTudor'a, "Lucescu senin taktiğine,tercihlerine karışmayacak" sözünüverdi. Koltuğu sallanan Hırvatteknik adamın da, yönetimde ortayaçıkan,