Fikir ayrılığı

Yönetim
kurulunda Mehmet Özbek'in icraatlarına karşı olan isimler Başkan Dursun Özbek'e muhalif davranıyor...
Basketbol
sorumlusu Can Topsakal, "Üst aklımız Lucescu olsun" deyince, Özbek sinirlendi ve "Getirebiliyorsan getir!" dedi
Terim'in
TFF'den ayrılığı sonrasında bir grup "Terim gelmeli" mesajı yollasa da Topsakal dün apar topar Lucescu ile görüşmeye gitti
Galatasaray
'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal'ın dün sabah apar topar Lucescu ile görüşmeye gitmesinin perde arkasını SABAH
Spor aralıyor: Yönetim kurulu toplantısında Alper Narman ve üç ismi daha yanına alan ve Başkan Dursun Özbek'e "Florya'yı yönetemiyoruz. Siz ve Florya arasında büyük bir boşluk var" diyen Topsakal, "Önerin ne?"
yanıtını aldı.
"Lucescu'yu üst futbol aklı olarak getirelim" diyen ve Mehmet Özbek'in futboldaki icraatlarından rahatsız olduğunu ifade eden Topsakal'a Başkan Dursun Özbek, "Git de getir hadi bakalım Mircea Lucescu'yu"
karşılığını verdi.
AKÜZÜM: TERİM'İ GETİRELİM
Bu
görüşmeden bir gün sonra ise TFF'de Fatih Terim depremi yaşanınca, efsane teknik adamı yeniden takımın başında görmek isteyen yönetici Ural Aküzüm bu kez başkanı aradı...
Kardeşi Mehmet Özbek'e karşı oluşan yöneticilerden rahatsız olan ve Fatih Terim fikrine soğuk bakan kardeşini de yıpratmak istemeyen Başkan Özbek, bugüne kadar futbolun icraatlarında görünmeyen Can Topsakal'a, "Vakit kaybetmeden gidip Lucescu ile görüş"
dedi.
İGOR TUDOR İTİRAZ ETMEDİ
Lucescu'yu Sportif AŞ yönetimine almayı planlayan Can Topsakal, bu planıyla Fatih Terim projesine de set çekmeyi amaçladı
ve teknik direktör
Tudor'a, "Lucescu senin taktiğine,
tercihlerine karışmayacak" sözünü
verdi. Koltuğu sallanan Hırvat
teknik adamın da, yönetimde ortaya
çıkan, "Futbol aklı Lucescu" fikrine olumsuz yanıt vermekten kaçındığı öğrenildi.