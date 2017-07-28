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bıraktı! Aday olmayacak...

Giriş Tarihi: 28.7.2017 13:07 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 13:31
Göksel Gümüşdağ bıraktı! Aday olmayacak...

Başkanı , yeni dönemde başkanlık yapmayacağını resmen açıkladı.

toplantısından flaş bir karar çıktı.

Vakfın başkanlığını yapan , yeni dönemde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Gümüşdağ görevi 10 Ağustos'ta bırakacak.

DURSUN ÖZBEK: "BU GÖREVDEN KAÇAMAZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Göksel başkanın bu görevini bırakmaması lazım. 1 dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. 17 kulüp olarak göreve devam etmesini istiyoruz. Bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bu güne kadar yaptıkları menziline erişmez. Göksel başkan bu güne kadar yaptığı hizmetlerinin sonucunu almak için göreve devam etmeli.

Özbek'in ardından tekrar konuşan Gümüşdağ ise, "Bu konuda benim kararım aynı. 10 Ağustos'taki seçimde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Göksel Gümüşdağ bıraktı! Aday olmayacak...
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