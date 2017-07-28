Göksel Gümüşdağ bıraktı! Aday olmayacak...

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından flaş bir karar çıktı.

Vakfın başkanlığını yapan Göksel Gümüşdağ, yeni dönemde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Gümüşdağ görevi 10 Ağustos'ta bırakacak.

DURSUN ÖZBEK: "BU GÖREVDEN KAÇAMAZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Göksel başkanın bu görevini bırakmaması lazım. 1 dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. 17 kulüp olarak göreve devam etmesini istiyoruz. Bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bu güne kadar yaptıkları menziline erişmez. Göksel başkan bu güne kadar yaptığı hizmetlerinin sonucunu almak için göreve devam etmeli.

Özbek'in ardından tekrar konuşan Gümüşdağ ise, "Bu konuda benim kararım aynı. 10 Ağustos'taki seçimde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.