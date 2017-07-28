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Yeni stat maçında açılacak

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 13:29 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 13:29
Yeni stat Fenerbahçe maçında açılacak

Ligin 7'nci haftasında karşılaşmasıyla yeni stadına kavuşmayı hedefleyen , kombine bilet satışına da eylül ayında start vermeyi planlıyor.

Süper Lig'e yükseldikten sonra İlçe Stadı kriterlere uymadığı için maçlarını Manisa'da oynayan 'da, yönetim kombine bilet satışına yeni stat tamamlandıktan sonra başlamayı kararlaştırdı.

Yapımı devam eden 13 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı sezon başına yetişmeyeceği için Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'la oynanacak ilk üç iç saha maçı için yine Manisa 19 Mayıs Stadı'na taşınacak yeşil siyahlılar, bu müsabakalar için Passolig üzerinden haftalık bilet satışı yapacak.

Ligin 7'nci haftasında karşılaşmasıyla stadına ve taraftarına kavuşmayı hedefleyen yeşil siyahlılar, kombine bilet satışına da eylül ayında start vermeyi planlıyor. Ekim ayınan ilk haftasına rastlayan Fenerbahçe randevusundan itibaren geçerli olacak kombinelerin, yeni stattaki oturma düzenine göre bastırılacağı beldirildi.

Bu arada Manisa'da oynanacak Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor maçlarının bilet fiyatlarının misafir takım ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı tribün 15 ve CIP tribünü 20 TL olması bekleniyor.

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Yeni stat Fenerbahçe maçında açılacak
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