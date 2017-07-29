Felipe Melo bombası! Felipe Melo Galatasaray'a gelecek mi?

Brezilya'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Galatasaray taraftarının unutmadığı Felipe Melo, Palmeiras ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesih ederek boşa çıktı. Peki Felipe Melo Galatasaray'a gelecek mi? Felipe Melo, Galatasaray'a dönecek mi? sarı kırmızılı taraftarlar bu sorunun yanıtını arıyor.

Son dönemde taraftar ve saha içinde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Felipe Melo kulübü Palmeiras ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etti. Brezilya spor kanalları bu durumu izleyicilerine son dakika haberiyle duyurdu.

Agresif kişiliği ile tanınan Felipe Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.

Ayrıca kısa süre önce Palmeiras taraftarı Melo'nun üzerine yürümüş ve "Corinthians'a, Flamengo'ya karşı oynamıyorsun. Ne zaman oynayacaksın? " diye tepki göstermişti.

Manchester City'den Fernando'yu orta sahaya transfer eden Galatasaray'da diğer defansif orta saha oyuncuları; Tolga Ciğerci, Ryan Donk ve kadro dışı kalan Nigel de Jong... Fatih Terim'in Milli takımdan ayrılmasıyla heyecanlanan Galatasaray taraftarı Felipe Melo'nun gelme ihtimali sonrası da Melo'yu özleyen paylaşımlarda bulunuyor.