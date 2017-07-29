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, 'la antrenmana çıktı!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 20:21 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 20:21
Sergen Yalçın, Eskişehirspor'la antrenmana çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden ile prensip anlaşmasına varan , takımla ilk antrenmanına çıktı.

Öğle saatlerinde Eskişehir'e gelen Yalçın, siyah-kırmızılı kulüp yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yarın resmi sözleşmeye imza atacağı bildirilen Yalçın, görüşmenin ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde lu futbolcularla bir araya geldi.

Kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıkan , futbolcularla basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Yalçın idaresindeki futbolcular, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın, yarın saat 13.30'da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.

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Sergen Yalçın, Eskişehirspor'la antrenmana çıktı!
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