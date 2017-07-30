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bu akşam İstanbul'a geliyor!

Giriş Tarihi: 30.7.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 17:35
Feghouli bu akşam İstanbul'a geliyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli'de mutlu sona ulaşıldı.

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Feghouli bu akşam İstanbul'a geliyor!
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