ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
İşte Sneijder'in yeni adresi
Sosa’ya 5 milyon €
Yarın imzaya gidiyor
BASKETBOL
Uşak'ta parladı, NBA'e transfer oldu
Mercedes-Benz Türk, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın sponsoru oldu
Trabzonspor, Burak Eşlik ile anlaştı
TÜM SPORLAR
Ebedi dostluk budur
Haber hattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik
TRANSFER
Sosa’ya 5 milyon €
Yarın imzaya gidiyor
Ben Arfa için top PSG’de!
SPOR MAGAZİN
Fenerbahçe'den Isla'nin sevgilisine TV programı!
Abdurrahim Albayrak'ın arabası; 'Nereden nereye' dedirtti
Buse Terim'den yüzük şov
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Kahkaha rekabeti için geri sayım başladı
Türkler çok dayanıklı ve sabırlı insanlar
‘Bizde ego ve kompleks olmaz’
Avrupa’nın en iyi resortü seçildi
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
İstanbul dolu ve fırtınalara yabancı değil
Düğünden dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü
Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı
Van'da uyuşturucu operasyonu
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması!
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisinden "FETÖ" tepkisi!
YPG'yi Türkiye korkusu sardı!
Halktan HDP’ye kırmızı kart
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi!
Bakan Albayrak müjdeyi verdi
Madene yeni model geliyor
38 ayın en yüksek yabancı girişi
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Sibirya kaplanı asılan eti 6 metrelik direkten böyle aldı
Şakanın da böylesi!
İstanbul dolu ve fırtınalara yabancı değil
Kızı yalnız bırakmadı
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
ABD, Suriye'yi vurdu: 10 ölü!
Eski Pakistan Başbakanı Şerif: Yargı kararı temelsiz iddialara dayanıyor
Devlet Başkanı Yardımcısının evine silahlı saldırı!
Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Kapsül evlerde yaşam
Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar!
Buz adam Ötzi'nin sırrı
İşte Japonların sokak yemekleri
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
İşte FETÖ'nün Pakistan modeli!
Türk askeri neden hedefte?
'Cumhuriyet Gazetesi o olayla FETÖ'nün güdümüne girmiştir'
SPOR
Podolski'den jeneriklik gol
Neymar yen transfer Nelson Semedo tekme tokat kavga etti
Fatih Terim'in en komik halleri montajlandı
SAĞLIK
İlaç sektöründe hedef devler ligi
Op. Dr. Defne Erkara "Meme bezini almadan jinekomastiden kurtulamazsınız"
Dolgu uygulaması nedir?
KOMİK
Korku oyunu oynayan adamın nirvanaya ulaştığı an!
Yakaladığı balıktan ölümüne korkan kadın
Papağan ve kedi izleyenleri kahkahaya boğdu
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
İşte Sneijder'in yeni adresi
İşte Sneijder'in yeni adresi
Giriş Tarihi: 29.7.2017
22:21
Güncelleme Tarihi: 30.7.2017
01:52
Galatasaray'la yollarını ayıran Wesley Sneijder'in yeni adresi belli olmaya başladı..
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Sneijder'in yeni adresi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz