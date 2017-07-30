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İşte Sneijder'in yeni adresi

Giriş Tarihi: 29.7.2017 22:21 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 01:52
İşte Sneijder'in yeni adresi

Galatasaray'la yollarını ayıran Wesley Sneijder'in yeni adresi belli olmaya başladı..

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İşte Sneijder'in yeni adresi
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