Trabzonspor Heerenveen ile yenişemedi

MAÇTAN NOTLAR

12'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

50'nci dakikada Ghoochannejhad savunmanın arkasına atılan kaleci ile karşı karşıya kaldı, Onur yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

60'ncı dakikada Yusuf Erdoğan ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı, kaleci iki hamlede topu kontrol edebildi.

85'nci dakikada Veerman'ın ceza sahası içinden kafayla topu kaleye gönderdi ancak Onur gol izni tanımadı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

TARAFTARLAR MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un Macaristan ve Slovakya'da oynadığı hazırlık maçlarına fazla ilgi göstermeyen bordo mavili taraftarlar, takımlarını Avusturya'da Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamı dolarken, bazı taraftarlar ise maçı saha kenarındaki boş alanlardan izledi. Bordo mavili taraftarların yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da karşılaşmayı Trabzonsporlu taraftarlarla birlikte takip etti.

HEERENVEENLİ FUTBOLCULARIN TARAFTAR ŞAŞKINLIĞI

Trabzonspor'un rakibi Heerenveen'da futbolcular bordo mavili taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Stat hoparlörlerinden de kemençe çaldığı sırada bazı Heerenveenli futbolcuların dans etmesi ise dikkat çekti.

ASBAŞKAN ÇUBUKÇU DA MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor'da Slovakya kampının tamamlanmasına üç gün kala kampa gelen Asbaşkan Ahmet Çubukçu da, bordo mavililerin Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçını izledi. Çubukçu, maça geldiği stada girişi sırasında transferleri soran taraftarlara, "Trabzon'daki sezon açılışına hepinizi bekliyoruz. Orada size sürprizlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

CASTİLLO 8 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bongonda'nın yerine oyuna giren Fabian Castillo, ceza sahasına girmek isterken rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sağ arka adalesini tutan Castillo karşılaşmaya devam edemeyince 53'üncü dakikada yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.

STAT: Eggendorf

HAKEMLER: Josef Spurny (xxx), Stefan Pichler (xxx), Sara Telek (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx), Pereira (xx)(Dk.72 Kamil Ahmet x), Mustafa Akbaş (xxx), Uğur (xx)(Dk.46 Medjani xx), Mas (xxx), Okay (xxx)(Dk.72 Abdülkadir x), Kucka (xx) (Dk.72 Aytaç x), Olcay (xx), Yusuf Yazıcı (x)(Dk.46 Bero x), Bongonda (xx)(Dk.46 Castillo?)(Dk.53 Yusuf Erdoğan xx), N'Doye (x)(Dk.46 Rodallega x)

HEERENVEEN: Hahn (xxx), Dunfries (xx), Hoegh (xx), Van Aken (xx), Pierie (xx), Schaars (xx)(Dk.69 Vlap x), Thorsby (xx), Ghoochannejhad (xx)(Dk.69 Veerman x), Odegaard (xx)(Dk.77 Johnsen x), Zeneli (xx), Kobayashi (xx)(Dk.46 Amersfoort xx)