Mourinho'dan Galatasaray açıklaması

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Marouane Fellaini'nin Galatasaray'a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın çalıştıran Mourinho, Valerenga'yı 3-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adı Galatasaray ile anılan Fellaini'nin kendisi için hala önemli olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Galatasaray'ın beni transfer etmesi, Fellaini'yi kadrosuna katmasından daha kolay. Teknik direktöre ihtiyaçları varsa bir şanları var. Fellaini'yi unut gitsin." dedi.

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu Fellaini, Valerenga karşısında takımının ilk golünü kaydetti.