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Mourinho'dan açıklaması

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 23:52 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 02:02
Mourinho'dan Galatasaray açıklaması

Teknik Direktörü Mourinho: Fellaini'nin 'a transfer iddiaları hakkında, Galatasaray'ın beni transfer etmesi, Fellaini'yi kadrosuna katmasından daha kolay.

'ın Portekizli teknik direktörü , 'nin 'a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

ekiplerinden Manchester United'ın çalıştıran Mourinho, Valerenga'yı 3-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adı Galatasaray ile anılan Fellaini'nin kendisi için hala önemli olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Galatasaray'ın beni transfer etmesi, Fellaini'yi kadrosuna katmasından daha kolay. Teknik direktöre ihtiyaçları varsa bir şanları var. Fellaini'yi unut gitsin." dedi.

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Fellaini, Valerenga karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

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Mourinho'dan Galatasaray açıklaması
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