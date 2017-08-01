Federasyon istedi Beşiktaş reddetti

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören
'in Anadolu Hisarı'ndaki evinde dün sıcak saatler yaşandı... Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak dört kritik karşılaşma (2 Eylül-Ukrayna, 5 Eylül- Hırvatistan, 6 Ekim-İzlanda ve 9 Ekim- Finlandiya)
için teknik adam arayışlarına başlayan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
ile buluştu. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Demirören, Güneş'e "Hocam, bu bir milli dava... Biz size Beşiktaş'ı da 'Bırakın' demiyoruz. Bu konudaki tutumunuzu biliyoruz. Dört maçlık bir süreç olarak değerlendirin. Karşılaşmalar çok yakın, ortada bir kriz var ve bizi bu krizden çıkaracağınıza inanıyoruz. Takımı tanıyorsunuz, birçoğu ile çalıştınız. Siz onları, onlar da sizi iyi biliyor. Bunu 4 maçlık bir görev olarak düşünün"
dedi.
GÜNEŞ: BU KARARI FİKRET BEY VERİR
Teklifi dinleyen Güneş, "Beşiktaş ile bir kontratım var ve sorumluluklarım bulunuyor. Benimle ilgili bir karar verilecekse, önce başkanım Fikret Orman ile görüşmeniz gerekir"
yanıtını verirken, Demirören, "Maçlar yakın, zaman yok, siz 'olur' verirseniz ben Fikret Başkan ile görüşeceğim"
diyerek, Güneş'i iknaya çalıştı. orman:
DÖRT MAÇA SICAK BAKMIYORUM
Demirören ile Güneş'in baş başa yaptığı görüşmeden net bir sonuç çıkmadı ve taraflar ayrıldı. Yıldırım Demirören'in Anadolu Hisarı'ndaki evinde yapılan görüşmede bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, "Bilgim dahilinde nezaketen yapılan bir görüşme. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı bırakıp Milli Takımı çalıştırması ile ilgili görüşlerimi açıklamıştım. Henüz bana dört maç için istiyoruz gibi bir teklif gelmedi. Ayrıca ben dört maça da sıcak bakmıyorum"
açıklamasını yaptı. Orman'ın yakın çevresine ise, "Kararım nettir. Oturmuş bir düzen var. Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar var. Dört maç ya da daha uzun süreli olmaz. Şenol hoca ya tamamen ayrılır ya da ayrılmaz"
dediği öğrenildi.
"MİLLİ TAKIM'A VE BEŞİKTAŞ'A KATKI YAPMAZ"
Fikret Orman'ın şerhi sonrası Beşiktaş Kulübü
, Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmeyeceğini duyurdu. Söz konusu açıklamada, "Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde hocamız Şenol Güneş'e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı 4 maçta yönetmesi için bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem başkanımız hem de teknik direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur" ifadelerine yer verildi.
YENİ HEDEF AVCI
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Şenol Güneş için Beşiktaş Kulübü'nden gelen ret yanıtı sonrası, "Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı ve hedefindeki diğer adaylar için nabız yoklamaya başladı. Federasyonun ilk etapta Abdullah Avcı'ya teklif götürmesi bekleniyor. Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasına adını yazdırma mücadelesi veren Avcı'nın da olumsuz yanıt vermesi durumunda ise Mircea Lucescu ile Mustafa Denizli gündemdeki isimler olacak.
RIDVAN DİLMEN
Cumhurbaşkanımız sürece hiç dahil olmadı
Günlerdir sosyal medyada algı oluşturuyorlar. Kendilerine göre haklı olarak siyasi kararlar olarak nitelendiriyorlar. Ben size açık söyleyeyim: 10 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile sohbet etme imkanımız oldu. Tabii ki konuştuklarımız arasında spor da vardı. Cumhurbaşkanımızın Fatih Terim'in görevden ayrılması Şenol Güneş'in gelmesiyle ilgili olarak tek bir kelimesi yoktur. Görevden alma süreci tamamen Yıldırım Demirören ve ekibinin kararıdır. Dünya Kupası öncesinde hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırmasında yanlış bir şey yoktu bence. Federasyon'un Şenol Güneş hamlesi, doğru bir tercihti. Fatih Hoca'nın tazminatını tartışmak ise ayıptır... Fatih Hoca ile yolu ayırıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Helali hoş olsun. Eğer Fatih Hoca kendi ayrılsaydı daha mı az öderdi, buna bakmak lazım.
LEVENT TÜZEMEN
Fikret Orman milli menfaatleri düşünmeli
TFF'nin, Şenol Güneş'i Milli Takım'ın başına "Kritik eşik" sayılabilecek 4 maç için getirmek istemesini doğru buluyorum. Neden mi? Güneş, son iki yılın şampiyon teknik adamı.. Çok tecrübeli.. Ligi yakından tanıyor, futbolcuların karakterlerini biliyor. Ayrıca Milli Takım'la kazandığı 'Dünya Üçüncülüğü' gibi önemli bir apoleti var. Güneş'in halen aktif bir hoca olması, pratikte bilgilerini taze tutması, yarışmacılık ruhunu koruması, Milli Takım adına önemli bir avantaj olur.. Beşiktaş yönetimi, Güneş'e izin vermedi.. Ancak Başkan Fikret Orman, "Konu Türk Milli Takımı'nın menfaatleri ise gerisi teferruattır" felsefesiyle düşünmeli ve Şenol Güneş'i 4 maç için Milli Takım'a yollamalıdır. Terim de Galatasaray'da çalışırken Milli Takım'a 4 maç için gelmişti. Ayrıca ben Milli Takım'da görev yapan bir teknik adamın kulüp takımında da görev yapmasına karşı değilim. Sadece Milli Takım'ı uzun süreli çalıştırmak hocalarda zihinsel hantallıklara yol açıyor.
TAZMİNAT ÇIKIŞI!
Fatih Terim ve TFF arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Terim, önceki akşam, "Ben istifa etmedim, işime son verildi" diyerek, tazminat alması gerektiğini ima etti. Bu sözler, TFF cephesinde tartışmalara neden oldu. Terim'in açıklamaları sonrası bazı idarecilerin, "Tazminat mümkün değil. Evet Fatih Terim'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi, çünkü TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Aydoğdu'ya yaptığı planlı ve fiili saldırı var. Ortada iş-işveren ve işverene milyonların bildiği, itiraf edilen bir saldırı ve kavga var. Hukuken 4857 sayılı İş Kanunu, 25. madde 2. fıkra B ve D maddeleri uyarınca, Fatih Terim'in işverene saldırması sözleşmesini tazminatsız fesih hakkı doğurur" dediği kaydedildi. "Bu para bizim paramız değil, milletin parası, hukuken de vicdanen de sorumluluğu var" diyen yöneticiler Terim'in açıklamasına tepki gösterirken, Terim 4 milyon Euro tazminat için ısrar ederse, tarafların mahkemelik olması bekleniyor.