Mert Günok'tan Galatasaray itirafı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki file bekçisi, Medipol Başakşehir'e transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uzun süreli bir sözleşme imzaladık. Hem benim hem de Başakşehir ailesinin hedefleri doğrultusunda güzel günler geçireceğimizi düşündüğüm için buraya geldim. Zaten başarılı olan bir kulübün daha fazla başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın etkili olduğunu anlatan Mert, "Galatasaray'dan da bir teklif vardı. Abdullah hocanın burada bulunması, benim ve Medipol Başakşehir ailesinin başarıya aç olmamız ve bu doğrultuda geçen seneki takımın üzerine konulması, transferimde önemli bir etkendi. En önemli etken tabii ki Abdullah hocaydı. Bütün takımlarımız değerli. Bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ben de Medipol Başakşehir'i seçtim." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini menajerinin yürüttüğünü ve kendisinin dahil olmak istemediğini aktaran Mert, "Başarılı bir kulübün içinde olmayı her futbolcu ister. Geçen sezonki performans, kulübün başarıya aç olması ve yapılan transferler dışarıdan çok güzel görünüyor. Ben de gelir gelmez bunun farkına vardım. Artık benim yapmam gereken tek şey çok çalışmak ve bu kulübe elimden geldiğince faydalı olmak." şeklinde görüş belirtti.

"BURSASPOR'DA FORMA ŞANSI GELMEDİ"

İki sezon kaldığı Bursaspor'daki ikinci senesinde, sık teknik adam değişiklikleri nedeniyle kendisine forma şansı verilmediğini belirten Mert, şunları söyledi:

"Bursaspor'da arkadaşlık çok güzeldi. Futbolcular arasında çok güzel bir bağ vardı ama bazen olmayınca olmuyor. Geçen sezon yaşanan sık hoca değişiklikleri takımı etkiledi. Bu yüzden de forma şansı bulamadım. Kötü dönemlerden sonra oyuncularda da bir değişiklik olması gerekiyor ama hocalar çok değiştiği için bana forma şansı gelmedi. Aslında oynayacağım zamanlar olmuştu. Artık o sayfayı kapattım. Benim için yeni bir sayfa açıldı."

"ÇOK ÇALIŞAN, İYİ OLAN FORMAYI KAPACAK"

Mert, A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Babacan ile forma rekabetine hazır olduğunu ve hak edenin formayı alacağını söyledi.

Kariyerinde rekabetten hiçbir zaman çekinmediğini anlatan deneyimli file bekçisi, şunları kaydetti:

"Volkan Babacan ile Fenerbahçe altyapısından beraber yetiştik. Fenerbahçe'de de rekabet ettik. Şimdi Medipol Başakşehir'de karşılaştık. Rekabet, futbolun içinde yer alan bir şey. Ben de rekabetten hiçbir zaman çekinmedim. Başakşehir Kulübünde rekabetin içinde olacağımın farkındayım. Çok çalışan, iyi olan formayı kapacak. Bu konuda adil bir teknik direktörümüz var. Abdullah hoca, milli takımda ilk forma veren kişiydi. Kendisinin burada olması, benim burada olmam için çok önemli bir etken."

Hedefinin Medipol Başakşehir'de göstereceği performansla yeniden A Milli Takım'a seçilmek olduğunu vurgulayan turuncu-lacivertli futbolcu, "Oynadığım dönemlerin hemen hemen hepsinde çağrıldım. Milli takıma seçilmek için oynamam gerekiyor. Süre aldığım zaman yeniden milli formayı giyeceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Oynadığım maçlardan sonra milli takım kapısının bana açık olduğuna inanıyorum. Önce buradaki forma rekabetinde kazanan olmaya çalışacağım. Daha sonra da milli takım kapısı otomatik olarak açılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.