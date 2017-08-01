UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemlerden Hüseyin Göçek'i UEFA Şampiyonlar Ligi, Ali Palabıyık'ı ise UEFA Avrupa Ligi'nde, 3. ön eleme turu rövanş maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hüseyin Göçek, yarın Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

Ali Palabıyık ise 3 Ağustos Perşembe günü Rusya'nın Zenit ile İsrail'in Bnei Yehuda takımı arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.

Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Yeni Zenit Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.

GÖZLEMCİ EROL ERSOY'A GÖREV

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, Hollanda'nın Ajax ile Fransa'nın Nice takımı arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.