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'a mı? 'dan açıklama

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 12:42
Aziz Behich Galatasaray'a mı? Bursaspor'dan açıklama

Başkanı Ali Ay, 'ın listesine aldığı iddia edilen için kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün sol bek mevkiine için Bursaspor'un 26 yaşındaki oyuncusu Aziz Behich'i listesine aldığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de 32 maça çıkarak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Aziz için Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da onay verdiği öne sürüldü.

Başkanı Ali Ay ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 'in kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını, resmi bir teklifte bulunulması durumunda şartları görüşebileceklerini söyledi.

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Aziz Behich Galatasaray'a mı? Bursaspor'dan açıklama
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