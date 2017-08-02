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, Kjaer'i 12,5 milyon avroya sattı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 18:40
Fenerbahçe, Kjaer'i 12,5 milyon avroya sattı

Kulübü, Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in transferi konusunda 12,5 milyon avro karşılığında 'nın Sevilla Kulübü ile kesin anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Danimarkalı stoper için 'nın Sevilla Kulübünden 12,5 milyon avro bonservis bedeli alacak

Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kjaer karşılığında net 12,5 milyon avro alınacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 avro olup yüzde 5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 avro net bedel Sevilla Kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla Kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 avro net tutar bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir."

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Fenerbahçe, Kjaer'i 12,5 milyon avroya sattı
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