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Giriş Tarihi: 2.8.2017 15:29 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 15:31
Galatasaray'dan tarihi Selçuk İnan kararı

Galatasaray'da Ndiaye ve Fernando transferlerinin ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'dan tarihi Selçuk İnan kararı
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