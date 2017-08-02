DHA'nın haberine göre; Jeremain Lens, yarın İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe imza atmak üzere yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Sunderland ile bonservis konusunda anlaştığı ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

SUNDERLAND'TEN AÇIKLAMA

Sunderland'in teknik direktörü Simon Grayson, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in kısa süre içinde Beşiktaş'a transfer olabileceğini söyledi.

Derby County ile yapacakları lig maçı öncesinde Hollandalı oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Grayson, "Lens'in transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler hala devam ediyor ve transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 gündür antrenmanlara katılamadığını belirten Grayson, "Takımımız geçen sezon küme düşünce Lens ve birkaç oyuncu bizimle devam etmek istemediğini söylemişti. Takımda kalmak isteyenlerle yola devam edeceğiz, diğerleriyle yollarımız ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki milli oyuncu, 38 maçta 5 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

JEREMAIN LENS KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 24 Kasım 1987 (29 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Amsterdam / Hollanda

BOYU: 1,78 m

UYRUĞU: Hollanda

MEVKİ: Sağ kanat

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon €

2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 36 maç 5 gol, 17 asist

OYNADIĞI TAKIMLAR: Nijmegen, Alkmaar, PSV, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe