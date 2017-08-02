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Lucescu Galatasaray'dan süre istedi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 23:55 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 02:00
Lucescu Galatasaray'dan süre istedi

Galatasaray Başkanı ve Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'da ile görüşmesi sona erdi.

Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti. Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Romen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.

Lucescu ile Romanya'da görüşen Başkan ve Genel Sekreter Can Topsakal, gece İstanbul'a dönecekler.

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Lucescu Galatasaray'dan süre istedi
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