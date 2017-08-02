Lucescu Galatasaray'dan süre istedi

Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti. Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Romen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.



Lucescu ile Romanya'da görüşen Başkan Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal, gece İstanbul'a dönecekler.

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