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Giriş Tarihi: 2.8.2017 14:32 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 14:35
Medipol Başakşehir - Club Brugge maçı A Spor'da

, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında bugün 20.45’te ’ü ağırlıyor. Zorlu mücadele ’dan canlı yayınlanacak

Medipol Başakşehir tarihinin en önemli maçlarından birine bu gece çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Belçika temsilcisi Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalan temsilcimiz bu geceki maçta, ilk randevudaki avantajlı skoru koruyup Şampiyonlar Ligi için play-off maçı oynamayı hedefliyor. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvar Kovacs yönetecek.

AVANTAJ BÜYÜK

Başakşehir'e her türlü galibiyet ile 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberlikler tur için yeterli olacak. 3-3'te ise maç uzatmaya gidecek.

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Medipol Başakşehir - Club Brugge maçı A Spor'da
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