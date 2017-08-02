Medipol Başakşehir - Club Brugge maçı A Spor'da

Medipol Başakşehir tarihinin en önemli maçlarından birine bu gece çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Belçika temsilcisi Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalan temsilcimiz bu geceki maçta, ilk randevudaki avantajlı skoru koruyup Şampiyonlar Ligi için play-off maçı oynamayı hedefliyor. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvar Kovacs yönetecek.

AVANTAJ BÜYÜK

Başakşehir'e her türlü galibiyet ile 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberlikler tur için yeterli olacak. 3-3'te ise maç uzatmaya gidecek.