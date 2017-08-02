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Messi'den 'a veda mesajı!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 19:17 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 19:40
Messi'den Neymar'a veda mesajı!

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'nın yıldız futbolcusu , takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı için veda mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi hesabından açıklamalarda bulunan Messi, temsilcisi Saint-Germain'e () 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle olması beklenen Brezilyalı takım arkadaşı için, ", seninle aynı takımda yıllar boyunca oynamak benim için büyük bir zevkti. Kariyerinin kalan kısmında başarılar dilerim. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

tarafından bugün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla birlikte sabah saatlerinde kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Açıklamada, Neymar'ın serbest kalma bedeli 222 milyon avronun ödenmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtilmişti.

Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.

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Messi'den Neymar'a veda mesajı!
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