Messi'den Neymar'a veda mesajı!

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Messi, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olması beklenen Brezilyalı takım arkadaşı için, "Neymar, seninle aynı takımda yıllar boyunca oynamak benim için büyük bir zevkti. Kariyerinin kalan kısmında başarılar dilerim. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona tarafından bugün yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun, aynı zamanda menajeri de olan babasıyla birlikte sabah saatlerinde kulübe geldiği ve ayrılma kararını yöneticilere ilettiği kaydedilmişti. Açıklamada, Neymar'ın serbest kalma bedeli 222 milyon avronun ödenmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtilmişti.

Brezilyalı yıldız, Katalan temsilcisinin formasıyla çıktığı 186 karşılaşmada 105 gol ve 80 asistlik performans sergiledi.