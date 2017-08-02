Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın yeni ü belli oldu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 18:28
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A 'ın yeni ü belli oldu. Demirören ile her konuda anlaştı.

A 'ın yeni ü belli oldu. ile her konuda anlaşan Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz