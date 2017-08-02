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Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Milli Takım
'ın yeni
teknik direktör
ü belli oldu
DHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2017
18:11
Güncelleme Tarihi: 2.8.2017
18:28
A
Milli Takım
'ın yeni
teknik direktör
ü belli oldu.
TFF
Başkanı Yıldırım
Demirören
Mircea Lucescu
ile her konuda anlaştı.
A
Milli Takım
'ın yeni
teknik direktör
ü belli oldu.
Mircea Lucescu
ile her konuda anlaşan
TFF
Başkanı Yıldırım
Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.
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