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'dan analiz toplantısı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 14:01 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 14:08
Sergen Yalçın'dan analiz toplantısı

Manisaspor ile hazırlık maçı oynayacak olan , yeni sezon hazırlıklarına tarafından yapılan analiz toplantısı ile devam etti.

Sezona rakiplerinden geç başlayan 'da çalışmalar son hız devam ediyor. Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü da, bugün bir analiz toplantısı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantı ile Sergen Yalçın yönetiminde eksiklerin giderilmesi ve yeni teknik adamın oyun mantalitesinin anlaşılması amaçlandı.

Öte yandan, Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 19:00'da Yeni Eskişehir Stadyum'unda TFF 1.Lig ekiplerinden Manisaspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

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Sergen Yalçın'dan analiz toplantısı
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