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Tarihi satış!

Giriş Tarihi: 2.8.2017
Tarihi satış!

500 bin Euro’ya aldığı ’i 5.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ile İtalya’nın Udinese takımına veren , kulüp tarihinin en pahalı satışına imza attı

Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Konyaspor'un Bosna Hersekli forveti Riad Bajic, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye gitti… Transferi resmi internet sitesinden duyuran , 500 bin Euro'ya alıp, 5.5 milyon Euro (yaklaşık 22 milyon TL) ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay ile tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen futbolcusuna, "Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz'' diyerek teşekkür etti. Yeşil-beyazlılar, 23 yaşındaki golcüyü, 2015-16 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan renklerine katmıştı.

2 SEZON
92 MAÇ
31 GOL
9 ASİST
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