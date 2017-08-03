Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C.Brugge maçını izlemeye geldi

TARAFTARDAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Club Brugge maçının 90. dakikasında Başakşehir taraftarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Başkomutan' pankartını açarak sevgi gösterisinde bulundu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı

Taraftardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz