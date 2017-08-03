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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi

Giriş Tarihi: 2.8.2017 21:06 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi

Cumhurbaşkanı , 'in Şampiyonlar Ligi 2. 'ndeki maçını izlemek için Başakşehir Stadyumu'na geldi.Maçın 90. dakikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için taraftar 'Başkomutan' pankartını açarak sevgi gösterisinde bulundu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında , Başakşehir Stadyumu'nda Belçika ekibi 'ü konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C.Brugge maçını izlemeye geldi

TARAFTARDAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 2. 'ndeki Club Brugge maçının 90. dakikasında Başakşehir taraftarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Başkomutan' pankartını açarak sevgi gösterisinde bulundu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı

Taraftardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
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