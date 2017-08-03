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İstanbul'a geldi

Giriş Tarihi: 3.8.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 11:58
Lucescu İstanbul'a geldi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, İstanbul'a geldi.

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Lucescu İstanbul'a geldi
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