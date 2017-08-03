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Lucescu İstanbul'a geldi
Lucescu
İstanbul'a geldi
Giriş Tarihi: 3.8.2017
11:51
Güncelleme Tarihi: 3.8.2017
11:58
A Milli Futbol Takımı
'nın yeni teknik direktörü
Mircea Lucescu
, İstanbul'a geldi.
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