Numan Çürüksu: Geçen sezon Milli Takım'ı hak etmiştim ama...

Başkent ekibinin tecrübeli stoperi Numan, AA muhabirine, hedefleri, Ndiaye'nin ayrılışı ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkati çeken ve mor-sarılı ekibin değişmez ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda aynı çizgisini korumak istediğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon 3 kez haftanın 11'ine seçilme başarısı gösteren Numan, milli takım formasını giymeyi çok arzuladığını vurguladı.

Yaşadığı ağır sakatlıkların da etkisiyle istikrarı geç yakalayan savunma oyuncusu, "Bu sene Avrupa Ligi yok. Ancak ligde kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Umarım öyle de olur. Milli takım formasını giymeyi çok istedim. Geçen yıl bunu defalarca hak ettiğimi düşünüyorum. Fakat böyle tercih edildi, saygı duyuyorum. Umarım, bu yıl gerçekleşir." diye konuştu.

" NDİAYE , GALATASARAY'DA BAŞARILI OLUR"

Numan, Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Ndiaye'nin eksikliğini hissedeceklerini dile getiren deneyimli futbolcu, "Bizim için çok önemli bir oyuncuydu ama telafi edilmeyecek bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.

Numan, "Ndiaye, Galatasaray'da başarılı olabilir mi?" sorusuna, "Başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü Ndiaye çok iyi bir futbolcu, aynı zamanda çok güçlü bir karakter. Buradan da kendisine şans diliyorum." yanıtını verdi.

"KADROMUZU KORUMAMIZ AVANTAJ"

Numan Çürüksu, yeni teknik direktörleri Bülent Uygun yönetiminde lige iyi bir giriş yapmak istediklerinin altını çizdi.

Yeni sezon hazırlıklarının güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Numan, Bülent Uygun'la ilgili, "Neşeli bir kişilik, pozitif bir insan." yorumunda bulundu.

Numan, yeni sezonla ilgili hedef koymanın şu an için erken olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadromuzu koruyoruz. Uyumlu bir takımız. Rakiplerimiz çok iyi transferler yapıyorlar, güçlendiler. Çok zorlu maçlar oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Aynı kadroyla birlikte oynuyoruz. Bunun avantajını yaşayacağımızı düşünüyoruz. Baştan hedef koyup, sonradan ona ulaşamadığımızda sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden aşama aşama gidelim. Birden hedef koyup yorulmayalım. Umarım, ilk sezonki Osmanlıspor'u izletiriz."

Geçen sezon ikinci devre yaşanan düşüşü yoğun maç trafiğine bağlayan Numan, "Geçen yıl takımımız, Avrupa'da performans anlamında zirveye ulaştı. Daha sonrasında ise çok müsabaka oynamanın verdiği mental yorgunlukla bir düşüş yaşadık. Bu sezon Avrupa kupaları yok. Daha diri bir Osmanlıspor göreceğiz." ifadelerini kullandı.