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alkışlarla yerini Isla'ya bıraktı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 22:34 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 22:35
Valbuena alkışlarla yerini Isla'ya bıraktı

karşısında oynadığı futbolla taraftarları mest eden , 93. dakikada yerini yeni transfer Isla'ya bırakırken, taraftarlar uzun süre Fransız futbolcuyu ayakta alkışladı.

ile 1-1 berabere kalan , deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tur atlayan taraf olurken, sarı-lacivertlilerin en etkili ismi olarak dikkat çeken , karşılaşmanın uzatma dakikalarında yerini Isla'ya bırakırken, tribünler Fransız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı. Mücadelenin bitimiyle birlikte tribünler, takımı çağırırken Valbuena tezahüratları Kadıköy'ü inletti. Yıldız futbolcu, kendisini çağıran taraftarları kırmadı ve bütün tribünlere tek tek giderek sarı-lacivertlileri selamladı.

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Valbuena alkışlarla yerini Isla'ya bıraktı
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