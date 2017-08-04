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, finallerin oynanacağı şehirleri açıkladı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 22:15 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 22:21
TFF, finallerin oynanacağı şehirleri açıkladı

, 2017-2018 sezonunda finali, 1. Lig play-off finali ve Kupa final maçlarının oynanacağı şehirleri duyurdu

-2017-2018 sezonunda finali, 1. Lig play-off finali ve Kupa finalinin oynanacağı şehirler belli oldu.

ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell ise Konya'da oynanacak.

Finallerin oynanacağı tarihlerin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

TFF, FİNALLERİN OYNANACAĞI ŞEHİRLERİ AÇIKLADI

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TFF, finallerin oynanacağı şehirleri açıkladı
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