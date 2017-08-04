Yazarlar Fenerbahçe-Sturm Graz maçını yorumladı

?Gürcan BİLGİÇ: Alkışlarla...
İki sezondur bulamadığım, göremediğim coşkuya ve görkeme tekrar kavuşmuştu Kadıköy... Aykut Kocaman
'ın yokluklar içinde çıkardığı "mangal yürekli"
bir takım, taraftarıyla "arkamızda durun"
anlaşmasını yapmak için sahadaydı. Oyununa, pozisyonlara veya performanslara eleştiri getirebiliriz ama uzun zamandır böylesine işleyen ve arayan bir oyun seyretmedim. İlk maçta belli etmişti ama dün apoletlerini kendi taktı omzuna; Fenerbahçe'nin sahadaki komutanı artık Valbuena. Transfer
edilirken yaşı problem olmuştu fakat Kocaman'ın sözlerinde "vazgeçmeyen karakter"
cümlesi vardı. 30 yıl önce atom karıncanın isim hakkını Rıza Çalımbay'a vermiştik. Eğer başa çıkarsa Fransız oyuncuya en yakışacak yorum olacaktır.
Sahanın her yerinde olup, bütün pas organizasyonlarına katılıp, hep sorumluluk alıp ve bir de gol attırarak kısa boyuna dev bir gösteri yakıştırdı.
Alper'in önde oynaması, ikinci forvet pozisyonunda kalması Sturm Graz
takımını uzun süre sahasında "kısıtlı"
bıraktı. Fenerbahçe
devreyi korner atmadan galip kapatırken böylesine sert bir duvarı aşmak için sürekli formül aradı. Topa hakim oluyorlar ama bir türlü rakip ceza alanında etkili pas üretemiyorlar. Bu görüntü "santrfor lazım"
yorumu getirebilir ama Ahmethan'a pas atmakta tereddüt eden, elindeki tek santrforun pozisyona sokamayan oyunla karşı karşıyayız. Ya takım genç oyuncuya güvenmedi ya da performansının biraz daha gelişmesi gerekiyor.
Skor 1-1 olduktan sonra iki net fırsattan yararlanamadılar.
Turu geçmeleri önemliydi
ama oyuncuların mücadelesine ayakta alkışlayan
bu taraftarı "gol" diye ayağa kaldırmak
geceyi daha da güzelleştirirdi. Muhtemelen
pazartesiye kadar 1-2 yeni transfer daha gelecektir.
Ama gerçek şu ki Fenerbahçe'nin en
büyük ihtiyacı 12 numara... Önde oynamaya çalışan tribündekilerin kalbini taşıyan bu oyun tarzıyla çok ışıltılı ve keyifli bir sezonun eşiğindeyiz.
Aykut Kocaman'ın makinesi zembereğini kuruyor, biraz daha zamana ihtiyacı var. Fizik kalite olarak iyi durumdalar.
Oyun
kalitesi de gelişecektir. Sahadaki futbolcuların
hepsinin özgüveninin arttığını da çok net
görüyorsunuz. Yeni bir sayfa için dün geceki
alkışlara çok ihtiyaçları var.