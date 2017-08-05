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'ta 10 numaranın sahibi belli oldu!

Giriş Tarihi: 5.8.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 15:44
Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi belli oldu!

'ta yeni sezonda 10 numarayı giyecek!

10 numaranın sahibi belli oldu! 'ta yeni sezonda 10 numarayı giyecek!

Geçen sezon 49 numarayı giyen Ryan Babel bu sezon 8 numarayı; Gökhan Töre memleketi Samsun'un plakası 55 numarayı, yeni transfer Orkan Çınar 15 numarayı İspanyol golcü Alvaro Negredo ise 9 numarayı giyecek.

İşte yeni sezon forma numaraları;

Fabri: 1

Adriano: 3

Aras: 22

Atiba: 13

Atınç Nukan: 33

Ryan Babel: 8

Andreas Beck: 32

Boyko: 71

Caner Erkin: 88

Cenk Tosun: 23

Fatih: 14

Gökhan Gönül: 77

Gökhan Töre: 55

Hüseyin: 54

Milosevic: 4

Mitrovic: 2

Necip Uysal: 20

Alcaro Negredo: 9

Oğuzhan Özyakup: 10

Orkan: 15

Pedro Franco: 19

Mustafa Pektemek: 11

Pepe: 5

Ricardo Qauresma: 7

Sedat: 70

Anderson Talisca: 94

Tolga Zengin: 29

Tolgay Arslan: 18

Tosic: 6

Utku Yuvakuran: 97

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Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi belli oldu!
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