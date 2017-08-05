Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi belli oldu!

10 numaranın sahibi belli oldu! Beşiktaş'ta yeni sezonda 10 numarayı Oğuzhan Özyakup giyecek!
Geçen sezon 49 numarayı giyen Ryan Babel bu sezon 8 numarayı; Gökhan Töre memleketi Samsun'un plakası 55 numarayı, yeni transfer Orkan Çınar 15 numarayı İspanyol golcü Alvaro Negredo ise 9 numarayı giyecek.
İşte yeni sezon forma numaraları;
Fabri: 1
Adriano: 3
Aras: 22
Atiba: 13
Atınç Nukan: 33
Ryan Babel: 8
Andreas Beck: 32
Boyko: 71
Caner Erkin: 88
Cenk Tosun: 23
Fatih: 14
Gökhan Gönül: 77
Gökhan Töre: 55
Hüseyin: 54
Milosevic: 4
Mitrovic: 2
Necip Uysal: 20
Alcaro Negredo: 9
Oğuzhan Özyakup: 10
Orkan: 15
Pedro Franco: 19
Mustafa Pektemek: 11
Pepe: 5
Ricardo Qauresma: 7
Sedat: 70
Anderson Talisca: 94
Tolga Zengin: 29
Tolgay Arslan: 18
Tosic: 6
Utku Yuvakuran: 97