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Trabzon'a geldi

Giriş Tarihi: 5.8.2017 13:54
Burak Yılmaz Trabzon'a geldi

Kulübünün görüşmelerine başladığı milli futbolcu Trabzon'a geldi.

Çin'den 3 Ağustos Perşembe sabaha karşı İstanbul'a gelen 'ın gece geç saatlerde tarifeli uçakla Trabzon'a geçtiği öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın yarın resmi sözleşme imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

'da 3 günlük izin yarın sona eriyor.

Kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde İspanya'nın Deportivo Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından izne çıkan bordo-mavili futbolcular, yarın akşam yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

Yabancılar yine ayrılmadı

Yabancı futbolculardan bazıları izinli olmalarına rağmen Trabzon'dan ayrılmadı.

Bordo-mavili takımda, Pereira, Mas, Durica ve Bero'nun 3 günlük izni Trabzon'da geçirdikleri kaydedildi.

Hugo Rodallega'nın İstanbul'a giderek menisküs ameliyatı olan vatandaşı Fabian Castillo'yu ziyaret ettiği öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da izin gününde Trabzon'dan ayrılmadığı bildirildi.

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Burak Yılmaz Trabzon'a geldi
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