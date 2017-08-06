Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Konyaspor maçının 11'leri...

Sezona Şenol Güneş yönetiminde üçüncü kez üst üste Süper Lig şampiyonu olma parolasıyla başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına Samsun'da Konyaspor'a karşı çıkıyor. Beşiktaş bu maçı kazanıp sezona kupayla başlayıp morallenmek istiyor. Eğer Beşiktaş, Süper Kupa'yı kazanırsa Şenol Güneş kariyerindeki 8. kupasını kazanacak. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesinden sonra takımı tecrübeli antrenör Mustafa Reşit Akçay'a emanet eden Konyaspor'da bu sezon tekrar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Akçay yönetimindeki Konyaspor'da ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip Beşiktaş'ı mağluğ edip tarihindeki ilk Süper Kupa'yı kazanma niyetinde. Peki Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Konyaspor maçı şifresiz mi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve iki takımın muhtemel 11'leri haberimizde...

BEŞİKTAŞ muhtemel 11: Fabri, Andreas Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

KONYASPOR muhtemel 11: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Ali Turan, Eren Albayrak, Ali Çamdalı, Baurabia, Ömer Ali, A. Traore, Milosevic, Ezekiel

Beşiktaş Konyaspor Süper Kupa Final mücadelesi bu akşam saat 20:45'te ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Konyaspor Süper Kupa Final mücadelesi bu akşam saat 20:45'te ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İLK KEZ SAMSUN'DA

Süper Kupa, geçen ay hizmete giren Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Temeli 2013'te atılan stat, UEFA kriterlerine uygun 33 bin 919 seyirci kapasitesine sahip. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılış törenin de gerçekleştirildiği stat, Samsunspor'un 29 Temmuz'da MK E Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçıyla hizmete açıldı.

EN ÇOK G.SARAY ALDI

İlk 3 senesi Almanya'da oynanan Süper Kupa, sonrasında Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı F.Bahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kaldıran takım ise 5 kezle G.Saray. F.Bahçe 3 kez aldığı kupayı, Beşiktaş ile Trabzon birer kez müzesine koydu.

10 YILLIK HASRET

Ligde son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da 5., Konyaspor ise ilk kez mücadele edecek. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 kez boy göstermesine rağmen mutlu sona ulaşamadı. Kartal, rakibine üstünlük sağlaması durumunda 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürecek.

TEK KUPA TİGANA İLE

Siyah-beyazlı ekibe tek Süper Kupa'yı Fransız teknik adam Jean Tigana kazandırdı. Tigana, 2005-07 dönemlerinde görev yaparken 2006'da Süper Kupa'yı alan takımın başında bulundu. Ertuğrul Sağlam'ın hocalık yaptığı dönemde 2007'deki Süper Kupa'yı F.Bahçe'ye kaptıran Kartal, 2009'da Mustafa Denizli ile bu organizasyonda başarılı olamadı.

GÜNEŞ 8.'Yİ İSTİYOR

Şenol Güneş, teknik adamlık kariyerinde 8. kupasını kazanmak istiyor. Kariyeri boyunca 2 kez lig şampiyonluğu kupasını kaldıran tecrübeli hoca, Türkiye Kupası'nı da 2 kez çalıştırdığı takıma kazandırdı. Güneş, tamamı Trabsonspor'u çalıştırdığı dönemlerde olmak üzere birer kez de TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası kazanma sevinci yaşadı.