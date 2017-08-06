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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 6.8.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 15:06
Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda?

??Bir tarafta ve Eden Hazard; bir tarafta Alexandre ve ... yönetimindeki , 'in 'i ile karşılaşıyor. Bu müthiş futbol resitalinde gülen taraf kim olacak? FA Community Shield Kupası sahibini buluyor... Peki Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları ve iki takımın ilk on birleri...

FA Community Shield Kupası karşılaşmasında son şampiyon ve FA Cup şampiyonu karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi Roma'dan Antonio Rudiger, Monaco'dan Tiemoue Bakayoko ve Real Madrid'ten 'yı kadrosuna katan Chelsea; Schalke 04'ten Sead Kolasinac ve Lyon'dan Alexandre 'yi kadrosuna katan Arsenal bu mücadale sezon öncesi muhteşem bir açılış olacak. Peki Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son şampiyon Chelsea ile FA Cup şampiyonu Arsenal'ın karşılaşacağı Community Shield kupa karşılaşması öncesi heyecan dorukta. İngiltere 'in iki köklü takımının karşılaşacağı mücadele öncesinde izleyiciler "Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye soruyor. İşte maça dair tüm detaylar...

CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Kante, Marcos Alonso, Willian, Pedro, Batshuayi.

ARSENAL: Cech, Rob Holding, Mertesacker, Monreal, Elneny, Xhaka, Bellerin, Chamberlain, Welbeck, Iwobi, Lacazette

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

yönetimindeki Arsenal, Community Shield organizasyonunda son lig şampiyonu Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Galip gelen takım, Community Shield Kupası'nı müzesine götürecek.

Chelsea - Arsenal maçı Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda?
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