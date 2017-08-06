Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda?

FA Community Shield Kupası karşılaşmasında son şampiyon Chelsea ve FA Cup şampiyonu Arsenal karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi Roma'dan Antonio Rudiger, Monaco'dan Tiemoue Bakayoko ve Real Madrid'ten Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Chelsea; Schalke 04'ten Sead Kolasinac ve Lyon'dan Alexandre Lacazette'yi kadrosuna katan Arsenal bu mücadale sezon öncesi muhteşem bir açılış olacak. Peki Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son şampiyon Chelsea ile FA Cup şampiyonu Arsenal'ın karşılaşacağı Community Shield kupa karşılaşması öncesi heyecan dorukta. İngiltere Premier Lig'in iki köklü takımının karşılaşacağı mücadele öncesinde izleyiciler "Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye soruyor. İşte maça dair tüm detaylar...

CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Kante, Marcos Alonso, Willian, Pedro, Batshuayi.

ARSENAL: Cech, Rob Holding, Mertesacker, Monreal, Elneny, Xhaka, Bellerin, Chamberlain, Welbeck, Iwobi, Lacazette

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Community Shield organizasyonunda son lig şampiyonu Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Galip gelen takım, Community Shield Kupası'nı müzesine götürecek.

Chelsea - Arsenal maçı Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.