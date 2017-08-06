Sadio Diallo İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'na katılan Evkur Yeni Malatyaspor, oynadığı futbolla taraftarını memnun etmedi.

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra dış transferde 10 futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-siyahlılar, yeni sezon öncesi TSYD maçlarıyla görücüye çıktı. 4'lü turnuvanın ilk maçında Gençlerbirliği önünde mücadele eden Malatya temsilcisi, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu maçta Sağlam, yeni transferlerin tamamına forma şansı tanıdı.

Turnuvadaki ikinci maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan sarı-siyahlılar, normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda 4-3 kazanmasına rağmen sergilediği oyunla taraftarından yine geçer not alamadı.



YÖNETİM TRANSFER YAPMA KARARI ALDI

Bu arada TSYD Turnuvası'nda takımın oynadığı 2 maçı da göz önüne alan yönetim kurulu, acilen transfer yapma kararı aldı. Sarı-siyahlı yönetimin, 13 Ağustos'taki Osmanlıspor maçına kadar kadrosuna 3 üst düzey takviye yapacağı belirtildi.



BEŞİKTAŞ ARADAN ÇEKİLİNCE EVKUR YENİ MALATYASPOR ANLAŞTI

Yönetimin bu doğrultuda Fransa Ligi takımlarından Bastia forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi. Ancak başarılı oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girmesi Evkur Yeni Malatyaspor'un planlarını sekteye uğrattı. Malatya ekibindeki transfer krizi siyah-beyazlıların kısa süre sonra bu futbolcuyla ilgilenmediğini açıklamasıyla çözüme kavuştu ve şu anda İstanbul'da bulunan Gineli oyuncunun sarı-siyahlı kulübün teklifine 'evet' dediği ifade edildi.