İşte o yıldızlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Sturm Graz maçı sonrası yaptığı, "1-2 oyuncu alacağız, mutlaka merkez forvete bir takviye daha olacak, stoperde de açığımız var"
açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım
önceki akşam Antalya
'da katıldığı organizasyonda transferin sayısını 4 olarak açıkladı. Başkan, "Bu hafta içinde 4 yıldız daha alacağız"
derken, gerekirse transferlerin devam edeceğini söyledi. Yıldırım'ın bu açıklaması sonrası gözler o 4 isme çevrildi. İşte SABAH farkıyla beklenen yıldızlar:
HATEM BEN ARFA
Fransız yıldız ve menajeri Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' dedi. Ancak 30 yaşındaki forvet PSG'den alacağı olan 7 milyon Euro'yu bırakmak istemiyor. Fransız kulübü bu parayı ödemeyi kabul ettiği an tecrübeli orta saha Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.
GUSTAVO GOMEZ
Kjaer'in 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya satılmasının ardından ismi ağırlık kazandı. Beşiktaş'ın da istediği Milanlı oyuncu kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyecek. 24 yaşındaki Paraguaylı oyuncu için sarı-lacivertli yönetim İtalyan kulübü ile yoğun temasta.
LUCAS PEREZ
Arsenal kulübüyle transfer için mutabakata varıldı. Kiralık mı ya da bonservisiyle mi geleceği konusu ise hala masada. Fenerbahçe 1988 doğumlu İspanyol golcüyü kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Arsenal 20 milyon Euro olarak belirlediği bonservisi 14.7 milyona kadar düşürdü ancak bu rakam F.Bahçe için halen yüksek. Perez'de sorun çıkması halinde, Fiorentina'nın Senegalli yıldızı Khouma Babacar da alternatif olarak elde tutuluyor.
MOUSSA SOW
Senegalli golcü, uzun süre formasını giydiği ve geçen sezon kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'ye dönmek için her türlü fedakarlığa hazır. Kendisi kulübüyle orta yolu bulmaya çalışıyor. Hatırlanacağı üzere Sow geçen yıl kiralık gelirken de Al Ahli'deki alacaklarından feragat etmişti.
BEN ARFA ADIM ADIM GELİYOR
Geçtiğimiz sezonun başında Nice'de 18 gol atıp, 6 asist yaptıktan sonra PSG'ye transfer olan Ben Arfa, yeni takımında 32 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.
MOUSSA SOW
Fenerbahçe'de farklı dönemlerde 185 maça çıkan Sow, 6 sezonda 75 gol attı ve taraftarın sevgilisi oldu.
LUCAS PEREZ
Geçtiğimiz sezon Arsenal ve Deportivo'da toplam 22 resmi maçta görev yapan oyuncu 8 gol attı, 6 asist yaptı.
GUSTAVO GOMEZ
Milan'da istediği süreyi alamayan Gomez, 19 resmi maça çıkarken, ancak 1177 dakika forma giydi.
100 MİLYON EURO PARAMIZ VAR
Başkan Aziz Yıldırım, 3-4 yıldızın ardından gerek görülmesi halinde yine takviye yapacaklarının da altını çizerken "Paramız var"
vurgusu yaptı. Yıldırım, "100 milyon Euro'ya yakın bankada kullanacağımız para var. Diğer kulüpler bol keseden harcıyor.
UEFA ile anlaşmaları kendimiz yaptık. '30 milyon birinci sene, ikinci sene 20 milyon, üçüncü sene 10 milyon, dördüncü sene 5 milyon Euro artı eksi dengeler arasında fark olacak'
diye biz anlaştık. Bunu biz istedik. Aksi halde önünü açarız, borçlandırırız, borcun sonu felaket olur. Şu anda dengeler gayet iyi gidiyor" diye konuştu. Yıldırım, gelecek Cuma for reklamını açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.