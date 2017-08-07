Jeremain Lens imzayı attı

Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens için bir imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'taki mza törenine Başkan Fikret Orman da katıldı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"LENS'İ YILLARDIR İSTİYORDUK"

"Çok istediğimiz bir transferin kamuoyuna tanıtımını yapıyoruz. Lens Dinamo Kiev'e transfer olmadan önceki dönemden beri takip ettiğimiz bir oyuncuydu ama o zaman nasip olmamıştı. Allah bugüne nasip etti. İki taraf için de hayırlı olsun. Biz bir futbolcunun geçmişini ya da ismini satın almayız, biz bir futbolcunun Beşiktaş'a yapacağı katkıyı satın alırız. Lens de biz de oynamayı çok istedi. Ona da camiamıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 'Beşiktaş ailesine hoşgeldin Lens' diyorum."

AZİZ YILDIRIM'IN "LENS'İN GİTMESİ İÇİN DUA ETTİK" SÖZLERİNE YANIT

Başkan Orman, basın mensupları tarafından Hollandalı futbolcuya Aziz Yıldırım'ın "Lens'in gitmesi için dua ettik" sözleriyle ilgili bir soru sorulması üzerine devreye girdi ve şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş'ın gündemi bir başka kulüp başkanının yaptığı açıklamalar değildir. Biz böyle polemik yaratacak şeyler istemiyoruz. Biz Lens'in anlaşmasını Sunderland ile yaptık. Fenerbahçe'den oyuncu almadık. Artık Lens benim ailemin bir parçası ve ben de bu ailenin en büyük parçasıyım mevki itibariyle. O nedenle bu tür polemik yaratacak açıklamalar yapmak istemiyoruz."

Lens'in açıklamaları ise şöyle:

"EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK İÇİN BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİM"

"Beşiktaş ailesine katılmaktan çok mutluyum. Bu benim için büyük bir gurur. En üst düzeyde oynamak için burayı tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ben de burada elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. En üst seviyede oynamak istediğim için bu kararı verdim ve Beşiktaş ile anlaştım."

"COME TO BEŞİKTAŞ" VİDEOSU

"Yaptığımız video çok özeldi. Yakın gelecekte belki birini aramam gerekebilir ama bu bana bağlı bir şey değil."