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, Konyaspor müzesindeki yerini aldı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 12:29
Süper Kupa, Konyaspor müzesindeki yerini aldı

’un tarihinde ilk kez elde ettiği , takımın müzesinde Türkiye Kupasının yanındaki yerini aldı.

Süper Lig'in 2016-2017 şampiyonu Beşiktaş ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında Samsun'da oynanan maçta, yeşil-beyazlıların rakibini 2-1 yenerek kazandığı 'Turkcell 2017' takım müzesine konuldu.

Türkiye Kupası final maçının ardından 65 gün sonra oynadığı Süper Kupa finalinde rakibini mağlup eden Konyaspor'un kazandığı ikinci kupa da müzede sergilenmeye başlandı. Kulüp binasındaki müzede Türkiye Kupasının yanında yerini alan Süper Kupa'nın fotoğrafı paylaşıldı.

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Süper Kupa, Konyaspor müzesindeki yerini aldı
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