Türk teknik adamlardan Demirören'e tepki

Mircea Lucescu'nun A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirlidiği imza töreni sırasında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde Millî Takım'a 46 teknik direktör gelmiş. Bunun 18'i yabancı. Lucescu ne ilk ne son olacak. Biz artık 4 isim değil, 15 Türk hoca arasından alternatif bakmak istiyoruz. Türk hocaların da bu duruma artık bir değerlendirmesi gerekiyor" sözlerine Türk teknik adamlardan cevap geldi. Doğan Haber Ajans'ına özel açıklamalarda bulunan Türk teknik adamlar Milli Takım'ı çalıştırmak için yeterli seviyede olduklarını belirtirken "Biz bu göreve her zaman hazırız. Başkan Demirören'in açıklamaları üzücü" şeklinde yorumladılar.