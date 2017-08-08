Az para çok iş

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iraat Türkiye Kupası'nı Başakşehir'in, Turkcell Süper Kupa'yı ise Beşiktaş'ın elinden almayı başaran Atiker Konyaspor
, mütevazi takımı ile kulüp tarihinin ilklerine imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundan bu yana ligin en az transfer harcaması yapan 3 ekibinden biri durumunda.
Bonservislere para harcamayan ve maliyeti düşük transferlere yönelen Konyaspor, 3 transfer döneminde sadece 1.85 milyon Euro kasasından çıkardı. Sadece Kasımpaşa (1.3) ve Akhisar Belediye'den (0.6) daha fazla harcama yapan ekip, satışlardan ise kar etmeyi başardı. Türkiye'deki son üç kupanın ikisini kazanmayı başaran Konyaspor, bu sezon sattığı üç oyuncudan 8.6 milyon Euro kazandı. Bajic'i Udinese'ye 5.5 milyon Euro'ya veren, Vukovic'i de Olimpiakos'da 2 milyon Euro'ya gönderen yeşil beyazlılar, Douglas'ı ise 1.2 milyon Euro'ya İngiliz ekibi Wolverhampton'a satmayı başardı.
'COME TO KONYA'
Atiker Konya, Süper Kupa zaferi sonrası Beşiktaş'a esprili bir göndermede bulundu. Kulüp müzesindeki Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'nın fotoğrafını paylaşan yeşil-beyazlılar, "Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!" ifadelerini kullandı ve transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen "Come to Beşiktaş'' sözüne atıfta bulundu.