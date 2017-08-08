Elif Elmas ilk maçına çıktı sosyal medya yıkıldı! Elif Elmas kimdir?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın Cagliari takımını 1-0 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol ise yeni transfer Valbuena'dan geldi. Öte yandan Fenerbahçe'nin geleceği olarak değerlendirilen Elif Elmas, dün ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça çıktı. Cagliari karşısında sonradan oyuna giren genç yıldız adayı yaptığı çalımlar ve etkili oyunuyla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Elif Elmas için sosyal medyada da olumlu yorumlar birbirini izledi. İşte Fenerbahçe Cagliari maç özeti...

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 6. hazırlık maçını kazanmayı başardı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında topun hakimi olan sarı-lacivertliler, Salih Uçan ve Miroslav Stoch'la gole yaklaşsa da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 61. dakikada Mathieu Valbuena'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrılarak yeni sezon öncesi moral buldu.

Hazırlık maçlarında Romanya'nın Juventus Bükreş takımına 3-2, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1, Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 0-0, Fransa temsilcisi Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe bu sonuçla, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Eljif Elmas ikinci yarıda

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak 18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği Makedon futbolcu Eljif Elmas, ikinci yarıda forma giydi.

Özel izinle bu hazırlık maçında oynatılan 17 yaşındaki Makedon futbolcu, ikinci yarının başında Nabil Dirar'ın yerine oyna dahil oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Elmas'a alkışlarla büyük destek verdi.

Van der Wiel'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'e tepki gösterdi.

Sezon başında kadro dışı bırakılan ancak geçen hafta affedilen Hollandalı futbolcu, Cagliari maçının 72. dakikasında Miroslav Stoch'un yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Van der Wiel'i ıslıkladı. Hollandalı futbolcu geçen sezonun ortasında da kısa bir süre kadro dışı kalmıştı.

Bir grup taraftar ise ıslıklanan Hollandalı futbolcuyu alkışlayarak moral vermeye çalıştı.

Valbuena'dan ilk gol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Daha önce oynanan 5 hazırlık maçında ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılaşmalarında fileleri havalandıramayan Fransız futbolcu, Cagliari karşısında serbest vuruştan golü buldu.

Stoch'a sevgi

Fenerbahçeli taraftarlar Slovak futbolcuları Stoch'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Özellikle ilk yarıda sarı-lacivertlilerin en etkili futbolcusu olarak ön plana çıkan Stoch, yaptığı çalımlar ve uzaktan çektiği sert şutlarla taraftardan sık sık alkış aldı.

