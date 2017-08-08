Mauricio Ramos Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında defansa takviye yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl Adanaspor'da forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Mauricio Donizeti Ramos Junior kendisini bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Futbolcunun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, kendisine hoş geldin diyoruz."