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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 16:21
Mauricio Ramos Çaykur Rizespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden , geçen sezon forması giyen ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında defansa takviye yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl Adanaspor'da forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Mauricio Donizeti Ramos Junior kendisini bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Futbolcunun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, kendisine hoş geldin diyoruz."

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Mauricio Ramos Çaykur Rizespor'da
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