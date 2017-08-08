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Sneijder: Hala kupalar kazanmak istiyorum

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 16:16
Sneijder: Hala kupalar kazanmak istiyorum

Sözleşmesi olmasına rağmen 'dan ayrılan ve ile anlaşan , hocası Lucien Favre ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

hep winner olduğunu ve kaybetmekten nefret ettiğini belirterek, "Hala kupalar kazanmak istiyorum ve bu yüzden de 'ye geldim. Hedefim Dünya Kupasında oynamak ama öncesinde Nice ile iyi bir sezon geçirmem gerekiyor. Nice taraftarının coşkusuyla ilgili çok şey duydum. Çok ateşliler. Zaten bu benim sevdiğim şey, bana güç veren şey. Nice şehir olarak da güzel bir yer ancak ben futbol oynamaya geldim. Yaşlandıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Ben hep 'winner'ım, yine kazanan olmak istiyorum, kaybetmekten nefret ediyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Favre ise Sneijder'in takıma katılmasının önemine dikkat çekerek, "Wesley Sneijder önemli bir yetenek ve bize güç katacak. Ballon d'or kazanmaya çok yaklaşmıştı. Şimdi bizimle ve takımda liderlerin olması önemlidir, gençlere örnek olurlar." dedi.

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Sneijder: Hala kupalar kazanmak istiyorum
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