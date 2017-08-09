Beşiktaş son dakika transfer haberleri... İşte Beşiktaş'taki transfer gelişmeleri (9 Ağustos)

Real Madrid'ten Pepe, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar ve Valencia'dan Alvaro Negredo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Siyah beyazlılar, Inter'ın Şilili yıldızı Gary Medel anlaşmaya vardı! Talisca'da son durum ne? İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (09.08.2017)

Beşiktaş, Inter'de forma giyen Şilili savunmacı Gary Medel ile anlaşmaya vardı!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına aradığı transferi Inter'de buldu. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, İnter ile masaya oturdu. İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanması halinde yeni sezonda Pepe'nin partneri Gary Medel olacak.

INTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İnter'in Gary Medel'i kadrosunda düşünmediğini ifade etmesinin ardından transferi için harekete geçen Beşiktaş, futbolcunun menajeriyle iletişime geçti. Gary Medel'in Beşiktaş'a olumlu yanıt vermesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde bugün itibariyle futbolcuyla anlaşmaya varıldı.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Medel ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, 4 milyon euroluk bonservisi bedelini taksitlendirme yöntemiyle ödemek için İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Beşiktaş için Gary Medel transferi vazgeçilmez oldu. Asıl mevkisi defansif orta saha olan ancak savunmada başarılı görevler üstlenen Gary Medel 3 bölgede oynayabiliyor. Atiba, Gökhan Gönül ve Tolgay'a alternatif olarak da görev alabilecek olması Şenol Güneş'i transferi konusunda etkileyen yanları oldu.

TOSUN PAŞA'YA LA LİGA KANCASI

İspanyol basını, forvet arayışlarını sürdüren Alaves'in; Negredo'nun gelmesiyle ikinci forvet durumunda kalan Cenk için Kara Kartal'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. İspanyol ekibi Alaves'in listenin üst sıralarına yazdığı isimlerden birinin Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Daha önce Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 12 milyon euro'yu teklif eden Alaves, 'hayır' cevabı alınca bu kez de rotasını Cenk Tosun'a çevirdi.

El Mundo Deportivo gazetesi İspanyol ekibinin Cenk için Beşiktaş'la temas kurduğunu ve Türk oyuncunun Negredo geldikten sonra 11'de şans bulmasının zor olacağını avantaj olarak kullanacağını yazdı. İspanyol basınına göre, Beşiktaş'ın yıldızının Alaves'e maliyeti yüksek. Beşiktaş'ın da, 2019'a kadar kontratı olan Cenk'i bırakması beklenmiyor.

TALİSCA'DA SON DURUM NE?

Beşiktaş, Talisca'yı Inter'e satmak isteyen Benfica'dan stoper istedi.

Beşiktaş ve Benfica arasındaki Anderson Talisca krizi taraflar arasında görüşüldü. Benfica, oyuncuya iyi bir teklif geldiğini ve Brezilyalıyı başka bir takıma satmak istediğini Siyah Beyazlılar'a bildirdi.

Talisca'yı satmak için Beşiktaş'a yollanması gereken evrakları geciktiren ve huzursuzluk yaratan Benfica'nın teklif aldığı takımın Inter olduğu öğrenildi.

40 MİLYON EURO

İddialara göre; Inter, Talisca'nın bonservisini almak için Benfica'ya 40 milyon Euro önerdi. Futbolcunun kiralık sözleşmesinde bulunan ve Beşiktaş'ın hukuki anlamda avantaj sunan maddeler sebebiyle Portekiz ekibi Siyah Beyazlılar'a çeşitli seçenekler sundu. Beşiktaş'ta 40 milyon Euro'dan ciddi bir pay vermeyi teklif eden Benfica, bu noktada Beşiktaş'ın bir isteğiyle karşılaştı.

Beşiktaş ise Benfica'dan direkt oynatabileceği kalitede bir stoper istedi. Siyah Beyazlılar'ın listesinde bulunan Inter'li Medel ve Miranda isimlerinin bu pazarlıkta öne çıktığı belirtildi.