Sporda Şiddet zirvesi Trabzon'da yapıldı

81 il valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalar yaptı. Özellikle 3 maça dikkat çeken Bakan Soylu, "Spor sahaları siyasetin değil, sporun yapılması gereken alan" dedi.

2017-2018 spor sezonunun önümüzdeki hafta başlayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu konuda sporu ana mercekten çıkarmadan hep birlikte meseleye yaklaşmak daha doğru olur. Gerek Spor Kulüpleri, yöneticiler, seyircilerimiz, izleyenler, gerekse bu konunun tüm paydaşları açısından önemli bir döneme giriyoruz. Burada 6222 sayılı kanunla bir çok kurum yetkilendirilmiş. Bu yetki çerçevesinde hemen hemen her kurum elinden geleni yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"TARAFTARDAN SORUMLU YÖNETİCİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

"2017-2018 sezonunda keyifli bir mücadele temenni ediyoruz. Taraftarlarımızı keyifli müsabakalar için statlara bekliyoruz. Bunu yaparken biz de üstümüze düşeni yapacağız. Taraftardan sorumlu yöneticiler var, onların daha aktif çalışması gerekiyor. Her vatandaşa görev düşüyor. Ülkenin spor potansiyeli çok yüksek. Gençleri yönlendirmek gerekiyor. Gençleri spora yönlendirerek daha verimli olmalarını sağlamak istiyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz.Televizyon yorumcusundan kulüp başkanına, spor camiasındaki herkese görev düşüyor. Bu süreci birlikte yönetmemiz gerekiyor. Tek başına yapılacak bir şey değil. Bu noktada hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."