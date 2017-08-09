"Türkiye'de antrenman süresi iyi kullanılmıyor"

İspanyol teknik adam, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Barcelona altyapısından geldiğini anımsattı.

Antalyaspor'un altyapısındaki eksikleri gidermek, işleyişi profesyonel hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Badia, kentte geçen sezon 3 bin oyuncuyu izlediklerini ve bu oyunculardan bazılarını seçtiklerini belirtti.

Antrenman planlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Badia, şöyle konuştu:

"Türkiye'de biz, genel olarak zamanı iyi kullanmıyoruz. Antrenmanlarımızı yüzde 100 olarak yapmıyoruz. Oyuncuların gelişimi için antrenman sürelerini iyi kullanmadığımızdan, daha fazla zamana ihtiyaçları oluyor. Bu sebepten ötürü Avrupa'ya göre bizim oyuncularımız 2. Lig'e, 1. Lig'e daha geç varıyor. Geçen sene değiştirdiğimiz önemli şeylerden birisi de bu oldu. Zamanı en uygun şekilde kullanmak için tüm antrenmanı topla yapıyoruz."

Antalyaspor altyapısında, A takıma yükselmek için son adımı atan oyuncular olduğunu aktaran Badia, bu futbolcuların sıkı çalışmaları ve kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.