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'nün yasağı kalktı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 16:24
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'nün kulüp başkanı , takımlarına verilen yasağının kaldırıldığını ve futbolcularla sözleşme imzalamaya başladıklarını belirtti.

Ankaragücü'nde Başkan yaptığı açıklamada, " yasağımızı kaldırdık. Sözleşmeleri imzalamaya başladık. Yasağımızın kalkmasında bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Eğer bu takım sahaya çıkıyorsa Sayın Erdoğan sayesinde." diye konuştu.

Sponsor bulmalarında yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de teşekkür eden Yiğiner, "Bize inananları ve bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. İnşallah bu sezon başarılı sonuçlar alarak Süper Lig hedefimize ulaşırız. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
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