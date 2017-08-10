Sporda Güvenlik Zirvesinde önemli açıklamalar geldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Ahdülhamit Gül, Sporda Güvenlik Zirvesinde konuştu.

E-BİLET SİSTEMİ O MAÇLARA DA GELİYOR!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında düzenlediği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Süper Kupa ve Türkiye Kupası finallerinde e-bilet sistemini uygulama kararını aldık. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

"Sporda 6222 sayılı kanuna sıkı sıkıya sahip çıkacağız"

"Taraftarlar, spor yöneticileri, medya hatta belediye başkanları, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor"

"Maçları risk analizlerine göre ayıracağız"

"Müsabakaları 3 ayrı kategoride ele alıp, A-riskli, B-orta riskli, C-risksiz maç olarak değerlendireceğiz"

"Saha içi ve saha dışı koordinasyon için sorumluların ortak hareket etmesi kararını da aldık"

"Deplasman yasağı olayını yine spor il güvenlik kurullarının inisiyatifine bırakacağız"

"Amacımız seyircilerin maçları centilmence izlemesi"

ADALET BAKANI GÜL:

"Temel amacımız şiddetin ortadan kalkması, bu toplantı dönüm noktası oldu"

"Keyifli bir seyir için gerekenleri yapacağız"

"6222 sayılı kanunda revizyona gidilebilir"